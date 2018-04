Scherma: Pasqua amara per Chicca Isola

Sorpresa amara nell’uovo di Pasqua per Federica Isola, portacolori vercellese ai Mondiali di scherma di Verona, che nella prova individuale, giornata inaugurale della manifestazione, viene fermata agli ottavi dalla romena Benea sul punteggio di 15 a 13, dopo un’ottima prima parte di gara.L’azzurra parte infatti subito forte senza subire alcuna sconfitta nel girone eliminatorio (unica italiana a preservare l’imbattibilità), staccando così il pass per la seconda diretta ed evitando l’insidioso assalto per i 64.La marcia della Isola continua imperterrita e senza problemi conquista l’accesso al turno successivo (32), imponendosi per 15 a 7 sulla Chan, portacolori di Hong Kong. Sempre a 7 rimane invece la ceca Doskova con Federica che avanza sicura incontro dopo incontro.Contro la Benea (Romania) però qualcosa non va. La Isola esce così sconfitta dal suo mondiale e si arrende alla collega romena sul punteggio di 15 a 13 nell’assalto valido l’ingresso nel tabellone finale."Spiace veramente tanto per Federica, è inutile negare che ci aspettavamo qualcosa di più, ma la Benea è un’atleta di livello: non è di certo un fallimento" commenta amareggiato, ma soddisfatto della prova della propria atleta il tecnico vercellese a seguito degli Azzurri, Massimo Zenga Germano.Si conclude così negativamente la prima giornata del Mondiale di Verona per la giovane vercellese che comunque, grazie al nono posto raggiunto, conquista matematicamente, per il secondo anno consecutivo, la Coppa del Mondo di categoria e può così concentrarsi al meglio sulla prova a squadre che l’attenderà fra due giorni (3 aprile) al Cattolica Center di Verona.