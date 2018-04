Un girone dopo, la corazzata Empoli

'Bello e impossibile' cantava Gianni Nannini. Bello e invincibile sembra invece l’Empoli che, sotto il torchio di Aurelio Andreazzoli (che Luciano Spalletti aveva suggerito al presidente Corsi dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini) sta viaggiando senza ostacoli verso la conquista della Serie A, dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. Gli azzurri sono infatti imbattuti dallo scorso 11 novembre, quando furono sconfitti proprio dall’undici di Grassadonia. Dunque la trasferta della Pro Vercelli in Toscana sembra segnata. Allora vale la pena scendere in campo al 'Castellani' con quella mentalità di chi non ha più nulla da perdere per cercare di mettere in difficoltà una squadra nettamente superiore e con valori tecnici indiscutibili. Ma se si vuole ancora credere nell’impresa - cioè centrare lo spareggio playout per la permanenza in categoria - non bisogna più guardare chi si ha di fronte. I punti vanno inseguiti contro tutti senza guardare la classifica. Crederci, non risparmiarsi, gettare il cuore oltre l’ostacolo: sono tutte belle parole che però vanno suffragate dai fatti. La verità è che la Pro Vercelli non vince dal 3 febbraio e per risalire di due posizioni dovrà portare a casa una quindicina di punti nelle restanti otto gare di campionato. Ora sotto con l’Empoli. Intanto martedì al Silvio Piola arriverà il Pescara per un match che vale doppio.