Coppa Italia: l'avversario della Pro Vercelli

Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2018/2019. La Pro Vercelli, nel secondo turno, domenica 5 agosto sfiderà in trasferta il Brescia (ancora da definire l’orario della sfida). In caso di successo le bianche casacche domenica 12 agosto si troveranno di fronte la vincente di Perugia-Novara. Possibili avversari sul cammino di queste compagini nei turni successivi Parma e Lazio. Al primo turno della Tim Cup (domenica 29 luglio) prenderanno parte 27 squadre di Serie C e 9 di D. Non essendo anche state ufficializzate le squadre ripescate in B al posto di Avellino, Bari e Cesena, la Lega di B ha utilizzato la classifica finale dello scorso campionato per compilare il tabellone con avanzamento al secondo turno di Virtus Entella (diciannovesima), Novara (ventesima) e Pro Vercelli (ventunesima). La Ternana, giunta ultima fra cadetti (ventiduesima), giocherà già domenica 29 luglio in casa contro il Pontedera.