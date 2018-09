Ci siamo stufati di aspettare!

Dunque sta per essere messa la parola fine alla più vergognosa estate del calcio italiano. La Pro Vercelli si è vista respingere il ricorso da parte del Tar del Lazio, che ha smentito se stesso... Ma ormai non c'è da sorprendersi più di nulla. Se il Consiglio di Stato oggi non attuerà la sospensiva (difficile che accada il contrario) le bianche casacche torneranno in campo, domenica sera, allo stadio Comunale di Chiavari per affrontare la neopromossa Albissola. La squadra di Vito Grieco potrà giocare così una partita di campionato dopo ben 135 giorni. Tanto è infatti il tempo trascorso dal match del 18 maggio a Cittadella che chiuse l'amara stagione di Serie B 2017-2018. Mammarella e soci hanno cominciato la preparazione il 10 luglio. Quindi un precampionato durato un'eternità dopo i vari ricorsi dovuti al mancato ripescaggio fra i cadetti e soprattutto al clamoroso 'golpe' del cambiamento del format della B passata da 22 team partecipanti a 19. Che ruolo potrà recitare la Pro in C? Difficile fare pronostici visto anche il lungo periodo di inattività. Il girone comunque è molto tosto e pieno di squadre ambiziose.