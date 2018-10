Pro Vercelli, che peccato!

Dopo tre partite si ferma la striscia di vittorie consecutive della Pro Vercelli. Le bianche casacche, nonostante una partita largamente dominata, non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 contro il Pontedera. Alla formazione di Vito Grieco è infatti mancata la giusta cattiveria sotto porta: come nell'occasione di Leonardo Gatto nel primo tempo oppure come in quella di Claudio Morra nella ripresa. La formazione toscana, com'era ampiamente prevedibile, è scesa al Silvio Piola per difendere il pareggio e per lunghi tratti della partita ha giocato con 10 uomini dietro la linea del pallone. Nel primo tempo, il Pontedera si è reso pericoloso ma una bella parata di Nobile ha salvato tutto.Mercoledì sera, fischio di inizio ore 20.30, è in programma il big-match: al Piola, infatti, la Pro Vercelli sfiderà la capolista Piacenza che, oggi (domenica 21 ottobre), ha vinto per 4-1 a Busto Arsizio contro la Pro Patria. Le bianche casacche, che comunque hanno tre partite in meno dei biancorossi, riusciranno a ripetere la prestazione contro la Carrarese?