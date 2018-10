Pro Vercelli, tenetevi forte: 7 partite in 23 giorni!

Domenica 4 novembre (ore 16,30) il girone A del campionato di Serie C celebrerà la disputa della 10^ giornata di andata. Il programma: Arezzo-Cuneo; Arzachena-Olbia (ore 20,30); Carrarese-Albissola (ore 20,30); Gozzano-Siena (a Vercelli); Juventus B-Piacenza (lunedì 5 novembre - ore 20,45 - diretta su RaiSport); Pistoiese-Alessandria (sabato 3 novembre - ore 20,45 - diretta su Sportitalia); Pro Piacenza-Lucchese (ore 20,30); Pro Patria-Pontedera; Pro Vercelli-Novara (sabato 3 novembre - ore 20,30); Virtus Entella-Pisa.Nel frattempo, mercoledì 7 novembre alle ore 20,30, verranno recuperate le partite della seconda giornata di andata: Arezzo-Pro Vercelli; Novara-Albissola; Siena-Pisa. Le bianche casacche saranno discena nell’11^ giornata di andata domenica 11 novembre alle ore 16,30 sul terreno del Siena. Mercoledì 14 novembre alle 20,30 al 'Piola' è in calendario al sfida secsa di Coppa Italia tra gli uomini di Grieco e l’Alessandria. Domenica 18 novembre appuntamento con la dodicesima di campionato con la Pro attesa alle 14,30 in Sardegna dall’Arzachena. Mercoledì 21 sempre al 'Piola' Mammarella e compagni giocheranno il recupero della 3^ di andata contro l’Alessandria. Domenica 25 novembre alle ore 20,30 altro match interno per la Pro contro la Juventus B per la 13^ di andata in campionato. Dunque ben sette incontri (sei di campionato e uno di Coppa Italia) in 23 giorni.Restano da stabilire i recuperi della 1^ giornata di campionato al 'Silvio Piola' contro il Piacenza, già slittato due volte, e della 9^ di andata a Pisa. Gare che saranno calendarizzate nei prossimi giorni dalla Lega Pro. Da non dimenticare poi che la Pro Vercelli deve affrontare anche tra le mura amiche la Virtus Entella, ma questa è una storia ancora da scrivere.Buon divertimento.