Pro Vercelli: la squadra da sistemare

A novembre inoltrato (incredibile!) è stato definito l’organico della Serie C.La Virtus Entella, che aveva tutti requisiti e mille ragioni del mondo, non è stata riammessa in Serie B ed è quindi la ventesima formazione del girone A del campionato di Lega Pro. Il Tar del Lazio, mercoledì, ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società ligure per l’ammissione nel campionato di Serie B che, a questo punto, resterà a 19 squadre. Ora spazio alle richieste di risarcimento, che saranno avanzate anche da Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana.I riflettori, d’ora in avanti, saranno puntati esclusivamente sul campo dopo una delle estati più vergognose della storia del calcio italiano. Nel frattempo, nel primo dei cinque recuperi, le bianche casacche cadono per la prima volta in campionato ad Arezzo. La prestazione della squadra di Grieco si presta a diverse letture. Ingenuità difensive, poco concretezza in fase offensiva nonostante alcune nitide occasioni, un po’ di sfortuna e qualche meccanismo ancora da oliare.Alle porte un’altra difficile trasferta in Toscana. Domenica a Siena si attende una veemente reazione.