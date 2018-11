Fra schemi, Grieco e quel lavoro su Nobile...

Moduli, sistemi di gioco o schieramenti: chiamateli come volete. Dopo l’immeritata sconfitta di Arezzo l’allenatore della Pro Vercelli, Vito Grieco, ha pensato ad alcuni cambiamenti tattici in vista della trasferta di Siena.Due i motivi: la modifica dell’atteggiamento in campo dei bianconeri toscani, avvenuta mercoledì sera nel match vittorioso contro il Pisa, e l’avvicendamento di alcuni giocatori nella formazione titolare della Pro. Per la terza partita in una settimana era logico dare spazio al 'turnover'.Grieco non si è fatto problemi e, vista anche l’indisponibilità del brasiliano Da Silva, al 'Franchi' ha schierato i bianchi con il modulo 3-5-2 piazzando il terzetto di retroguardia Berra, Tedeschi, Crescenzi davanti al portiere Nobile con Azzi e Mammarella a presidiare le corsie esterne. A Siena la Pro Vercelli, pur soffrendo, è tornata a casa con il bottino pieno e, facendo una rapida disamina delle due sfide ravvicinate in Toscana, possiamo dire che i leoni hanno portato a casa i punti persi per strada ad Arezzo.Le scelte di Grieco dimostrano che un allenatore non deve fossilizzarsi su un solo schema tattico, ma deve adattarsi ai giocatori che ha a disposizione ragionando anche sullo schieramento degli avversari. Una riflessione che sembra banale, ma non lo è affatto se pensiamo solo al modo di intendere il calcio del predecessore di Grieco sulla panchina della Pro.Altro fattore importante è quello di saper tenere sul 'pezzo' tutti i componenti della 'rosa' e coinvolgerli nel progetto. Con partite giocoforza ravvicinate c’è davvero bisogno dell’apporto dell’intero organico. Nel frattempo Nobile è stato insuperabile. Vuoi vedere che ancora una volta il preparatore Degiorgi ha trovato le alchimie giuste per valorizzare un altro portiere dei bianchi?