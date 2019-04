Scherma: Federica Isola è campionessa del Mondo!

La spadista vercellese Federica Isola è campionessa del mondo.Il talento, cresciuto nella Pro Vercelli Scherma, ha dominato la competizione iridata a Toruń in Polonia. Nella finale di questa sera (venerdì 12 aprile) ha avuto la meglio per 15-12 dell'altra italiana Gaia Traditi.Per accedere al tabellone a eliminazione diretta, Isola ha superato la romena Alexandra Predescu. Poi nei trentaduesimi ha battuto la giapponese Ruka Naritaper per 15-9. Dopodiché, negli ottavi, ha sconfitto la polacca Dominika Pawlowska per 15-7. Ai quarti, 'Chicca' ha superato l'ostacolo della estone Karoline Loit. In semifinale ha poi sconfitto per 15-14 la coreana Kim Sieun.