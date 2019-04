Pro Vercelli: vittoria buttata al novantesimo

Solo un punto per la Pro Vercelli contro la Lucchese fanalino di coda del girone A di Serie C (se non si considera la Pro Piacenza ormai esclusa). Partita bloccata quella di sabato pomeriggio allo stadio Piola, che però ha presentato una possibile svolta al 90': trattenuta di De Vito su Comi, l'arbitro decreta il rigore per i bianchi. Dal dischetto lo stesso Comi, che però si fa neutralizzare il tiro dal portiere Falcone. Clamorosa chance gettata alle ortiche proprio allo scadere e tre punti che sfumano quindi per la Pro.Primo tempo avaro di grandi emozioni, nonostante la pressione iniziale degli uomini di Vito Grieco. La palla per il vantaggio capita sui piedi di Germano al 27' su assist di Morra, ma il centrocampista non finalizza bene in area. Nella ripresa Mammarella e compagni continuano a comandare il gioco, la difesa toscana regge l'urto. Anzi alla mezz'ora Martinelli per gli ospiti colpisce bene di testa su corner, facendo correre un brivido al tifo vercellese. Palla fuori di poco. Fino all'episodio del rigore, contestato dai rossoneri, fallito da Comi. Match point buttato.Con questo pareggio la Pro resta al quinto posto con 58 punti, ad una lunghezza di ritardo dalla Carrarese e a +2 sul Pisa. Prossimo impegno giovedì 18 aprile alle 20,45 sul campo della Pistoiese.