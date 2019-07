Tiro a volo: Pellielo iridato a squadre

Il pluritolato Giovanni Pellielo a Lonato del Garda (Brescia) ha vinto la medaglia d’oro a squadre ai campionati del mondo di tiro a volo. Ha trionfato con i compagni di squadra Mauro De Filippis e Valerio Grazini. Un altro straordinario successo per il quarantanovenne campione vercellese che è ancora a caccia della card olimpica. Se riuscirà a qualificarsi per Tokyo, nel 2020, sarà per lui l’ottava partecipazione consecutiva alle Olimpiadi. A Lonato del Garda nella gara individuale iridata Pellielo non è riuscito a centrare la finale giungendo nono.