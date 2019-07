Scherma: Federica Isola bronzo mondiale

Il 2019 sarà un anno da ricordare per Federica Isola.La spadista vercellese ha infatti vinto l'oro individuale ai Mondiali Under 20, l'oro individuale agli Europei Under 20, l'oro individuale ai campionati italiani Assoluti, l'oro individuale ai campionati italiani Under 20 e la terza Coppa del Mondo consecutiva individuale Under 20.Oggi (domenica 21 luglio) ha ottenuto il bronzo ai Mondiali assoluti. L'Italia, a Budapest, ha sfidato e battuto 45-36 l'Ucraina.Isola, giovedì pomeriggio, sarà ricevuta dal consiglio comunale di Vercelli (inizio ore 15.30) che le tributerà un doveroso omaggio.