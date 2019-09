La Pro Vercelli, le occasioni fallite e quella 'spinta'

Le occasioni fallite dalla Pro Vercelli nel secondo tempo di Pontedera sono state veramente clamorose. I tre punti, soprattutto per come si è espressa la squadra di Alberto Gilardino nella ripresa, sarebbero stati meritati. Si torna dunque dalla Toscana con un pareggio sicuramente ben accetto dato che i bianchi arrivavano da due ko di fila e in trasferta finora erano rimasti all’asciutto senza ancora aver realizzato un gol.Al 'Mannucci' è stato fatto un passo avanti contro una compagine scorbutica da affrontare su un campo che nasconde sempre molte insidie. Mister Gilardino ha operato un ampio turnover e ha avuto le risposte che si aspettava dai giocatori finora meno utilizzati. Detto questo, adesso non bisogna fallire il bottino pieno contro la Pergolettese al 'Piola' per guardare avanti con meno preoccupazioni.Nel frattempo una dovuta digressione.Si continua a sentire telecronisti (o pseudo tali) e addetti ai lavori vari citare 'il' Pro Vercelli e non 'la' Pro Vercelli. Per cortesia, sarebbe ora di smetterla con questa grave 'stravaganza' grammaticale. Grazie.