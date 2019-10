La Pro Vercelli interrompe la serie positiva

Dopo sei risultati utili consecutivi la Pro Vercelli perde tra le mura amiche contro la Juventus B, che espugna il "Piola" con un bellissimo gol dell'ex Beltrame siglato al 28': stop e tiro sotto la traversa che fredda Moschin (tornato titolare dopo aver scontato la squalifica). In precedenza le bianche casacche avevano colpito un clamoroso palo interno con il ventenne Romairone, figlio d'arte, schierato in avvio da mister Gilardino.Nella ripresa Schiavon & C. hanno cercato di pervenire al pareggio, ma non hanno avuto grandi opportunità per creare problemi al portiere avversario Loria. Sugli sviluppi di un corner la Pro non riesce a spingere il pallone verso la rete e nella ripartenza il bianconero Lanini colpisce il palo, poi Clemenza non trova lo spiraglio per raddoppiare. Nel frattempo Gilardino cambia i tre giocatori offensivi (Azzi, Comi e Russo subentrano a Romairone, Cecconi e Della Morte) e successivamente richiama l'acciaccato Mal per Rosso. Russo con un tiro dalla distanza cerca l'angolo lontano, ma la palla termina a lato.Nel finale Carosso e Comi cercano disperatamente il pareggio, ma il risultato non cambia. Le bianche casacche restano a quota 16 in classifica, mentre la Juventus B sale a 19. La Pro Vercelli ora deve pensare alla trasferta di Olbia in programma domenica 3 novembre alle ore 15."In Sardegna - ha detto in sala stampa il tecnico dei bianchi Alberto Gilardino - per noi sarà un importante scontro salvezza. Quindi massima concentrazione".Il tabellino dell'incontro (0-1).PRO VERCELLI (modulo 4-3-3): Moschin; Franchino, Auriletto, Carosso, Volpe; Mal (dal 69' Rosso), Schiavon, Bani (dal 73' Iezzi); Romairone (dal 59' Azzi), Cecconi (dal 59' Comi), Della Morte (dal 59' Russo). A dispo. (Saro, Masi, Quagliata, Foglia, Grossi, Merio e Benedetti). All.: Gilardino.JUVENTUS B (modulo 4-2-3-1): Loria; Di Pardo (dall'89'Rosa), Coccolo, Delli Carri, Frabotta; Touré (dall'89' Peeters), Muratore; Han (dal 61' Zanimacchia), Clemenza (dal 70' Rafia), Beltrame (dal 46' Lanini); Mota. A disp. (Nocchi, Siano, Zanandrea, Portanova, Mulé e Frederiksen). All.: Pecchia.ARBITRO: Galipò di Firenze (assistenti di linea: Lattanzi di Milano e Bertelli di Busto Arsizio).MARCATORE: al 28' Beltrame (J).NOTE - Ammoniti: Schiavon (P), Auriletto (P), Franchino (P), Rafia (J) e Muratore (J); calci d'angolo: 6 a 3 per la Pro Vercelli; recupero tempo: un minuto nella prima frazione di gioco e sei minuti nella ripresa; spettatori: 1.161 (808 abbonati), per un incasso di 4.780,00 euro (nove i sostenitori juventini al seguito); serata abbastanza fredda, terreno sintetico; in tribuna gli allenatori della Pro Vercelli Sergio Caligaris, Maurizio Braghin e Cristiano Scazzola.