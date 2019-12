Pro Vercelli: la vittoria in casa è un tabù

Rinviato un’altra volta l’appuntamento con la vittoria allo stadio “Piola” da parte della Pro Vercelli che non va oltre lo 0-0 contro una rabberciata Pistoiese. L’ultimo successo casalingo risale all’8 settembre: 1-0 contro l’Albinoleffe. Partita giocata non su ritmi eccelsi.Nel primo tempo occasione per la Pro con Varas che a porta praticamente sguarnita è anticipato da Capellini. La Pistoiese con Bortoletti mette paura ai bianchi, ma il tiro è strozzato. Poi Auriletto per padroni di casa tira sull’esterno della rete. Nella ripresa la squadra di Gilardino parte bene e al 47’ Comi di testa colpisce la traversa su cross da destra. Al 71’ è bravo il baby difensore dei bianchi Carosso a chiudere su un giocatore toscano in piena area. Poi al 72’ la Pistoiese colpisce il palo con un tiro di Cerretelli deviato da un giocatore vercellese. Al 74’ e all’81’ gli ospiti sfiorano il gol. La Pro reclama per un rigore su Azzi, mentre il neoentrato Cecconi ci prova senza esito. La Pistoiese resta in dieci per l’espulsione di Bordin all’84’ causata da una doppia ammonizione. Cecconi al 90’ simula in area toscana e viene punito con il cartellino giallo. Salterà la trasferta di Alessandria perchè diffidato.«Abbiamo disputato una buona partita - ha detto in sala stampa il tecnico della Pro Vercelli Alberto Gilardino - I ragazzi mi sono piaciuti. Abbiamo creato tanto. Eccellente il primo tempo sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Nella ripresa abbiamo colpito una traversa, abbiamo spinto e abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Peccato».Il tabellino dell’incontro (0-0).PRO VERCELLI (modulo 4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Iezzi; Mal (dal 76’ Erradi), Schiavon, Varas (dal 76’ Bani); Della Morte (dal 65’ Azzi), Comi (dall’83’ Cecconi), Rosso (dal 65’ Romairone). A disp. (Saro, Quagliata, Foglia, Russo, Pisanello, Merio e Vetri). All.: Gilardino.PISTOIESE (modulo 3-5-2): Pisseri; Camilleri, Capellini, Terigi; Mazzarani, Spinozzi, Bordin, Bortoletti, Ferrarini; Cerretelli (dal 78’ Morachioli), Cappelluzzo (dal 78’ Gucci). A disp. (Salvalaggio, Valiani, Spadoni, Sonnini, Viti, Tempesti e Luka). All.: Pancaro.ARBITRO: Panettella di Gallarate (assistenti di linea: Ceccon di Lovere e Cataldo di Bergamo).NOTE - Espulso: Bordin (PI, 84’); ammoniti: Bordin (PI), Della Morte (P), Romairone (P) e Cecconi (P); calci d’angolo: 6 a 3 per la Pro Vercelli; recupero tempo: un minuto nella prima frazione di gioco e tre minuti nella ripresa; spettatori: 1.142 (870 abbonati), per un incasso di 4.520,00 euro.