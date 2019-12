Con la maglia del Vicenza (capolista del girone B di Serie C) non è ancora riuscito a imporsi e, come logico che sia, Simone Emmanuello si guarda intorno valutando il prossimo passo per il proprio futuro. Stando al sito internet biancorossi.net, il centrocampista dovrebbe lasciare il club veneto e far ritorno anticipatamente alla Pro Vercelli che ne possiede il cartellino. Nella prima parte di stagione in prestito con i vicentini il giocatore della classe 1994 ha totalizzato 7 presenze.