Davide (Pro) contro il gigante Golia (Monza)

Il punto conquistato dalla Pro Vercelli nel turno di recupero infrasettimanale di mercoledì pomeriggio a Grosseto consente ai bianchi di mantenere le distanze proprio sulla Pianese (+4 quindi sulla zona playout) e di affrontare il match impossibile (sulla carta) contro la “corazzata” Monza al “Piola” con meno apprensioni. Sia chiaro, la squadra di Gilardino in Toscana non ha incantato ma è riuscita a tornare indenne da una gara delicatissima. La Pro ha anche sfiorato il gol in tre o quattre circostanze e in difesa questa volta è stata molto attenta. Oggi la sfida con la capolista di “patron” Silvio Berlusconi. Il Monza ha già 13 lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Pontedera e a sedici giornate dalla fine, la promozione diretta in Serie B è quindi ipotecata. I bianchi dovranno affrontare il match contro i brianzoli senza timori reverenziali non badando all’esorbitante differenza di valori tecnici che ci sono tra le due formazioni. Molte volte il calcio ci ha regalato delle belle favole con Davide che a sorpresa ha incredibilmente battuto Golia...