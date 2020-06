Il Piemonte chiede al Governo di autorizzare gli sport di contatto

La Regione Piemonte chiede al Governo di autorizzare gli sport di contatto (ad esempiocon la quale fanno presente che “si sta verificando una anomalia normativa che genera notevoli criticità sul territorio” in quanto “Il Comitato tecnico scientifico nazionale, infatti, ha già espresso parere contrario alla ripresa della pratica sportiva. Per cui, dal momento che il dpcm vincola l'autorizzazione delle Regioni a una specifica valutazione del Ministero e dell'Autorità di Governo,Si sta imponendo, infatti, un divieto ad attività essenziali al benessere psico-fisico della collettività”.Cirio e Ricca esprimono anche preoccupazione per “alle quali non sarà particolarmente utile destinare misure di sostegno per le loro attività se continuerà ad essere negata la possibilità di operare”.A sostegno della loro richiesta, Cirio e Ricca scrivono che “ed “appare compatibile con la possibilità di autorizzare la pratica degli sport di contatto e che attende soltanto la vostra validazione ministeriale".