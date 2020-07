Calcio: Tridinum 2016 chiude i battenti

Il Tridinum 2016 non si iscriverà al campionato di Seconda Categoria 2020/2021. L’annuncio arriva dalla società tramite il proprio profilo Facebook."E’ un giorno triste per la realtà calcistica trinese, oggi si chiude un ciclo durato quattro bellissimi anni - scrivono i dirigenti del Tridinum 2016 - Ci tenevamo a ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto: giocatori, dirigenti, magazzinieri e tifosi. Tra alti e bassi abbiamo guadagnato una promozione e una Coppa Piemonte-Valle d'Aosta a livello provinciale. Un ringraziamento ai nostri allenatori di questi anni (La Loggia, Mussetti, Marmetto e Fioretto) per il grande impegno profuso".