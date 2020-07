Secondo sta per cedere la Pro Vercelli

Adesso che il tempo stringe veramente, non dovrebbero tardare comunicazioni ufficiali circa il futuro della Pro. Per lunedì 20 luglio alle ore 17 è stata programmata una conferenza stampa: il presidente, Massimo Secondo, infatti, vuole anzitutto chiarire che la Pro Vercelli si iscriverà regolarmente al prossimo campionato. Segnali in tal senso, peraltro, si captano guardando agli adempimenti amministrativi che il club vercellese sta portando a termine con la consueta puntualità al fine di arrivare con la documentazione pronta entro la data del 5 agosto, quando dovranno essere in regola imposte e tributi, oltre che garantita una fidejussione di 350mila euro. Alla fine, infatti, non ci sarà alcuna agevolazione, come invece si era vociferato, per le iscrizioni al prossimo campionato di Lega Pro. Semmai è più che ragionevole chiedersi se al timone resterà ancora Massimo Secondo, quest’anno deciso ad andare fino in fondo nella volontà di passare la mano. In assenza di una sede da piantonare - visto che nessuno ha mai pensato di fornire alla Pro nuovi uffici dopo l’abbattimento di quelli storici di via Massaua - tocca osservare da lontano le mosse del presidente che sarebbe sul punto di formalizzare la cessione del club. La trattativa in piedi è seria, come seri e affidabili sono gli interlocutori, da anni impegnati nel mondo del calcio. Per saperne di più, però, ci vorrà un supplemento di pazienza di almeno un paio di settimane. Dall’esito positivo o meno di questa trattativa dipenderanno, infatti, i tratti della Pro che verrà. Non è un mistero, per esempio, che Alberto Gilardino rimarrebbe volentieri a Vercelli, soprattutto qualora il direttore sportivo fosse ancora Massimo Varini, cosa difficile in caso di cambio dirigenziale. Stesso discorso per il destino di diversi calciatori. Ad eccezione di Della Morte, Franchino, Romairone e Varas, tutti gli altri sono ancora sotto contratto con la Pro Vercelli. Azzi, il cui rapporto con il club bianco scadeva il 30 giugno scorso, ha scelto di accasarsi al Seregno, ambiziosa compagine di Serie D, dopo due stagioni in chiaroscuro con le bianche casacche, in cui ha collezionato 54 presenze, 4 gol e 4 assist.Vittorio Gelso2020 - Riproduzione riservata