Giochi 1960, Berruti: 'Eravamo veri, schietti, credibili'

Il 25 agosto del 1960, a Roma, inizia la XVII Olimpiade. L'Italia sta per vivere il boom economico che cambierà i destini di un'intera generazione. Il Mondo si sta liberando dal colonialismo: in quell'estate otterranno l'indipendenza, per esempio, la Somalia (proprio dall'Italia) e anche il Congo, il Burkina Faso e la Costa d'Avorio. La rassegna a cinque cerchi, all'ombra del Colosseo e dei Fori Imperiali, farà poi conoscere al mondo un pugile nero di Louisville, Kentucky, che si consegnerà all'immortalità dello Sport con il nome di Muhammad Ali.“Eravamo veri, schietti, credibili: anche di un carattere che dopo abbiamo tradito. Lo spirito dei romani si incastrava con quello dei visitatori, ci siamo concessi splendidamente, oggi temiamo ogni sguardo sconosciuto. Certo, c'era un'altra innocenza però - racconta il campione Livio Berruti a La Stampa in edicola oggi (martedì 25 agosto) - eravamo sinceri. Poi siamo diventati furbi. Ora vogliamo venderci e lavoriamo sull'immagine invece di lavorare su di noi”.Berruti, cittadino onorario di Stroppiana, all’epoca ha 21 anni ed era uno studente di chimica. Nelle semifinali dei 200 metri riesce ad eguagliare il record mondiale. Nella finalissima Berruti, che corre indossando occhiali da sole, ferma nuovamente il cronometro sui 20"5, sconfiggendo gli statunitensi, favoriti della vigilia.In quei giorni - ricorda l’articolo firmato da Giulia Zonca - Berruti cammina mano nella mano con Wilma Rudolph, la gazzella nera: “Non era abituale - è il ricordo del campione al quotidiano torinese - vedere due ragazzi di origini lontane diventare amici eppure lì, in quel contesto, non esistevano razze o colore della pelle. Non ci si faceva caso”. Sono entrambi - scrive ancora il quotidiano torinese - la faccia dei sogni diventati realtà. “Wilma mi ha regalato la sua tuta, ma - prosegue l’intervista a Berruti - non sapevo dove fosse finita invece l'ho ripescata. Mi ha commosso. Non tanto perché fosse il pegno di chissà che, non è mai successo nulla tra noi, Wilma è partita subito, piuttosto perché resta la prova di sentimenti collettivi profondi”.Berruti poi conclude ricordando che “le scarpe bianche le ho regalate al comune di Stroppiana mentre la medaglia... quella sta al sicuro, in banca, ma spesso la porto a casa e la accarezzo. Per toccare la felicità”.