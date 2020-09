Pro Vercelli verso uno scambio col Potenza

Scambio Comi-Iuliano in vista tra Pro Vercelli e Potenza? Le due società stanno lavorando per questa operazione che però è un complessa. In Basilicata dovrebbe andare l'attaccante classe 1992 dei bianchi (per Gianmario Comi è pronto un triennale), mentre a Vercelli potrebbe arrivare il centrocampista italo-brasiliano classe 1991 Alvaro Iuliano. Ma il Potenza dalla Pro vorrebbe anche il centrocampista classe 1998 Lorenzo Grossi. Intanto il d.s. dei bianchi Alex Casella è sempre sulle tracce degli attaccanti Michele Vano (classe 1991) del Carpi e Rocco Costantino (classe 1990) della Triestina, ex Bari. Inoltre sta per essere definita con il Crotone la trattativa che porterà alla corte di mister Francesco Modesto l'esterno offensivo classe 2000 Giovanni Bruzzaniti che i calabresi hanno prelevato dal Gozzano.