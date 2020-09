Pro Vercelli: per Zerbin ormai è fatta

La Pro Vercelli ha raggiunto l'accordo con il Napoli (mancherebbero solo le firme) per portare alla corte di mister Francesco Modesto l'attaccante esterno Alessio Zerbin (classe 1999, nato a Novara). Quest'ultimo nella stagione passata è stato alle dipendende dell'attuale tecnico dei bianchi a Cesena. Zerbin, che vanta un passato nel Gozzano, arriverà in prestito. Nello stesso tempo la Pro sta cedendo al neopromosso Mantova l'attaccante esterno classe 1995 Simone Rosso autore di 7 gol in 23 partite nel campionato 2019/2020 con i bianchi. Mentre si è interrotta la trattativa tra la Pro Vercelli e il Potenza per lo scambio Gianmario Comi-Alvaro Iuliano. La punta della Pro Vercelli, infatti, ha rifiutato il trasferimento in Basilicata. Per il centrocampista italo-brasiliano situazione di stallo.