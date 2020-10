Calcio - Dilettanti: derby alla Virtus Vercelli

Girandola di reti nel mercoledì di recuperi. Erano cinque le formazioni vercellesi in campo.In Eccellenza ilal "Vigino" pareggia 3-3 contro La Pianese: triplette di Rognone e Mascolo.In Promozione ilcede al "Pier Giuseppe Ariagno" contro il Dormelletto 3-4 il finale. Ospiti avanti al 1' con Rossi, pareggio di Moreno Marteddu al 22', Vezzù per i novaresi al 24', Geminardi al 44' e Ramello al 45' per il Bianzè, Bianchi al 46' del primo tempo per il Dormelletto che poi chiude il match all'89' con Zoccheddu. Nello stesso girone si sono giocate Omegna-Juventus Domo 1-0 e Città di Cossato-Vogogna 1-3.In Prima Categoria lasi è imposta sullaper 2-0 con reti di Carpo all'8' e Finati al 45'. Gli altri risultati: Valdilana Biogliese-Valle Cervo Andorno 2-1 e Serravallese-Strambinese 4-2.In Seconda Categoria si è giocata Olimpia Sant'Agabio-La Cervo 1-1.Nell'Eccellenza femminile ilal "Ferrante" è stato battuto 5-0 dal Romagnano.