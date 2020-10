Calcio - Dilettanti: sorride il Santhià

Sorride solo il super Santhià nelle categorie maggiori dei dilettanti dove le vercellesi hanno quasi tutte subito sconfitte. A Canadà, Crescentinese e Lenta 2011 i derby di Terza Categoria.Giornata negativa in Eccellenza la quinta d'andata: l'perde 2-0 l'importante sfida contro la Fulgor Ronco Valdengo in terra biellese. Da registrare l'espulsione di Cabrini. Sconfitta netta per ila Stresa, 3-0. Ko ricco di gol per laa Verbania, 4-3: a segno Birolo, Bissacco e Veliu per i vercellesi.L'Eccellenza ha ora in programma la sesta giornata di andata mercoledì 21 ottobre alle ore 20,30: l'Alicese Orizzonti di mister Pierluca Peritore al "Salussolia-Ravetto" di Alice Castello ospiterà La Biellese, il Borgovercelli al "Vigino" riceverà la RG Ticino, la LG Trino al "Picco" se la vedrà con l'Accademia Borgomanero.Quarta giornata in Promozione e terza vittoria consecutiva per ildi mister Giuseppe D'Agostino che si fa un sol boccone del Sizzano: 5-1 siglato da Momoh Sani, doppietta di Zarmanian, Riccardo Pairotto e El Azhari. Pareggio casalingo a reti inviolate, invece, per ildi Alberto Costanzo contro la Juventus Domo.Si è disputata la quarta giornata di andata anche in Prima Categoria con un bilancio fatto di sole sconfitte per le vercellesi. Cadono le due capolista: ilperde 1-0 sul terreno della Serravallese, lasoccombe in casa (a Caresanablot) 2-0 contro la Strambinese. Ilcede invece 2-1 a Verrone contro il Ceversama Biella, in gol Carnaroglio. Sconfitta per 1-0 in trasferta con il La Chivasso per lae per 1-0 a San Nazzaro Sesia per laTerza giornata in Seconda Categoria dove era stato rinviato il match trae Lumellogno. Pareggia 3-3 in casa ilcon doppietta di Lorenzo Botto e un'autorete. Ko interno 4-2 delcontro la Pernatese: reti di Frantuz e Bolamperti.In Terza Categoria si è giocata la terza giornata. Ilal "Maglione" ha sconfitto 1-0 il Palestro col rigore siglato da Gezim Muca."corsara" sul campo dellaper 2-0 grazie ai gol di Masoero e Maida. Ilsi impone di misura, 1-0, nella tana della Tricerrese "Andrea Bodo" con la rete di Albertano. Ilprosegue la sua marcia vincendo 5-2 a Villanova Monferrato con la tripletta di Ciocca e i gol di Onida e Baronchelli. Pari casalingo per ilcontro il Città di Sandigliano: 2-2 con reti di Brasco e Marco Demontis. Sconfitta interna (2-0) per lacontro il Masserano Brusnengo.Nell'Eccellenza femminile la terza giornata ha registrato la battuta d'arresto casalinga del1-0 contro il Lascaris.Nel calcio a cinque femminile venerdì sera ilaveva vinto ad Occhieppo Superiore contro la Bi.Veo. per 10-0: tre reti di Gulli, tre di Viola, due di Giani e una per Ettori e Candida De Matteo.Questa sera, lunedì 19 ottobre, alle ore 21,30 a Druento torna in campo lanella seconda giornata della Serie C2 di calcio a cinque contro il Venaria.