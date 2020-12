Addio a Maraschi, ex attaccante della Pro Vercelli

La Fiorentina scudettata del 1968/69 oltre ai vercellesi Ugo Ferrante e Giovan Battista Pirovano, poteva contare su di un’altra ex bianca casacca. Si trattava di Mario Maraschi, attaccante che dopo i primi passi mossi con il Fanfulla di Lodi, passò alla Pro Vercelli.Il vero lancio nel mondo del calcio arrivò grazie alla Pro Vercelli, giocavo come ala tornante, poi proprio a Vercelli venne a vedermi il mitico Silvio Piola. Che fu il primo a dirmi che avevo le caratteristiche per fare la punta.Sì andai al Milan, poi alla Lazio dove trovai Graziano Landoni con cui eravamo stati insieme alla Pro. Fummo promossi in Serie A.L’esperienza con la Fiorentina è stata stupenda, abbiamo vinto il campionato, merito di un gruppo eccezionale. Fui schierato come centravanti e andò bene, 30 presenze e 14 reti.In un’amichevole con i Glasgow Rangers mister Bruno Pesaola mi lascia in panchina, ovviamente non ero tanto soddisfatto. Fatto sta che entro nel secondo tempo e segno il gol decisivo. Insomma, una piccola rivincita. Fu di buon auspicio perché in campionato realizzai una doppietta all'Atalanta.Sì e nonostante l’età mi tolsi ancora delle soddisfazioni, come in un derby con il Genoa quando in rovesciata trovai la rete della vittoria.