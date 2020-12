Addio Sacco, mister della Pro Vercelli dello spareggio di Alessandria

A 77 anni è morto Giovannino Sacco. Calciatore e allenatore di San Damiano d'Asti aveva guidato la Pro Vercelli del presidente Giuseppe Celoria alla promozione in Serie C2 vincendo lo spareggio di Alessandria contro la Cairese al termine della stagione 1983/84. Al "Moccagatta", in un pomeriggio da tregenda, i bianchi furono seguiti da 5 mila tifosi sotto la pioggia. La Pro si impose 2-1 in rimonta ai tempi supplementari con reti del bomber Gino e del bravo centrocampista Frigerio. Era il 20 maggio 1984. Sacco da calciatore, un centrocampista, ha vestito le maglie di Juventus, Lazio, Atalanta e Reggiana. Con i bianconeri vinse la Coppa delle Alpi nel 1963, la Coppa Italia nel 1964/65 e lo scudetto nel 1966/67. Da tecnico fu promosso in C2 con l'Imperia nel 1980/81 e dopo il biennio alla Pro Vercelli allenò l'Asti, il Savona, il Casale e l'Aosta. Da calciatore da registrare anche una medaglia d'oro con la Nazionale giovanile ai Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963.