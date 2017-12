Piemonte: intossicazione da monossido, muore 25enne

Potrebbe esserci un'intossicazione da monossido di carbonio la causa della morte di un nigeriano di 25 anni. La tragedia si è consumata, giovedì, ad Acqui Terme in provincia di Alessandria in un appartamento ancora privo di impianto di riscaldamento. A quanto si apprende l'incidente, che sarà ricostruito nelle prossime ore dai carabinieri, è stato provocato da un braciere acceso artiginalmente all'interno di un bidone. E' rimasta gravemente intossicata anche la compagna di 33 che è stata ricoverata, in codice rosso, in ospedale.