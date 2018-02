È stata trovata morta, questa mattina (giovedì), nel letto della sua abitazione ad Arona in via per Dormelletto. Si tratta di una donna di 73 anni. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Come riporta Novara Today, i pompieri sono passati dalla finestra - posta al primo piano - e hanno consentito così l’accesso all’appartamento ai soccorritori.