Merce cinese spacciata per Made in Italy

Sono oltre 450.000 gli articoli sequestrati, nelle ultime ore, dalla Guardia di Finanza fra il Piemonte e la Lombardia.I prodotti avevano l'etichetta "Made in Italy" e riportavano la dicitura 'realizzati con tessuti di ottima qualità'. In realtà erano dei falsi: i capi di biancheria intima provenivano infatti dalla Cina. L’operazione ha avuto inizio quando, in un negozio di Torino, all’interno di un centro commerciale gestito da cinesi, è stato effettuato un primo sequestro. Le indagini hanno poi portato i militari delle fiamme gialle in Lombardia: ad Agrate Brianza e a Cernusco sul Naviglio.Il valore della merce si aggira intorno ad alcuni milioni di euro. Quattro gli imprenditori di origine cinese che, oltre ad essere stati sanzionati, sono stati denunciati per frode in commercio.