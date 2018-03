Prima avrebbe avuto una discussione con i suoi genitori, poi è andata in bagno e si è lanciata dalla finestra. E' quanto successo, nella serata di lunedì 26 marzo, a Moncalieri. La ragazzina, 12 anni, avrebbe litigato con padre e madre per alcuni problemi a scuola. Dopo essersi gettata dal primo piano della villetta in cui vive, è stata trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Come riporta Torino Today , non ha subito gravi traumi.