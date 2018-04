Auto prende fuoco lungo l'autostrada A26

Un'automobile ha presoo fuoco fra il casello di Baveno e quello di Carpugnino lungo l'autostrada A-26. L'episodio, che ha causato non pochi disagi al traffico veicolare, si è verificato intorno alle 19 di lunedì 2 aprile. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. eriggio di Pasquetta. Non solo. Sempre lungo l'A26, ieri pomeriggio intorno alle 15, due veicoli si sono scontrati nel tratto compreso tra Carpugnino e Meina in direzione Genova. A quanto si apprende, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi.