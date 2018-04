Dovrà pagare una multa di 1000 euro perché, nei giorni scorsi, non si è fatto il benché minimo problema ad allestire un barbecue in piazza San Carlo a Torino. Si tratta di un egiziano di 40 anni. L'uomo, come riporta La Repubblica , ha iniziato ad arrostire pannocchie per poi venderle. Immediato intervento degli agenti della polizia locale che hanno sequestrato sia l'attrezzatura, sia il cibo.