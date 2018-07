Il Gps gli salva la vita. E’ accaduto a un camionista fermo in una stazione di servizio. Come racconta Repubblica (articolo qui ), l’uomo ha avuto un malore mentre era fermo nell’area di sosta. L’azienda, che ha sede in Bulgaria, ha notato attraverso il Gps che il mezzo pesante era fermo da troppo tempo e ha allertato il personale, che ha trovato il camionista riverso nell’abitacolo e ha chiamato la polizia stradale e soccorsi.