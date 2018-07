Un morto ed un ferito è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto a Torino questa mattina (domenica). Come riporta Repubblica (articolo qui ), una Fiat panda e Un’Alfa Romeo Mito si sono scontrate ad un incrocio, finendo contro un palo. Nulla da fare per il 64enne alla guida della Panda. La Polizia muinicipale sta indagando sulle cause dell’incidente.