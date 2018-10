Incidente a Cavaglià, il conducente era alla guida ubriaco

Il conducente dell'auto che si è ribaltata intorno alle 7,30 di lunedì 1° ottobre sulla strada che collega Alice Castello a Cavaglià sarebbe stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Il 21enne a bordo del mezzo, in seguito all'incidente, sarebbe infatti stato sottoposto all'etilometro; dagli accertamenti sarebbe stato rilevato un valore di alcool nel sangue pari a 2,83 g/l. Il giovane aveva perso il controllo dell'auto, finendo contro il muretto di un'abitazione. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco e un'ambulanza.