Un uomo di 47 anni residente nel novarese è stato arrestato per spaccio di droga in seguito ad alcune segnalazioni arrivate alla polizia tramite l'app YouPol, disponibile gratuitamente su dispositivi mobili. Lo spacciatore è finito in manette a Novara, dopo che la Questura aveve raccolto diversi messaggi attraverso l'applicazione, decidendo di investigare sul caso. Novara, spacciatore arrestato grazie all'App della polizia.Gli agenti durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo (con dei precedenti) hanno trovato 85 grammi di hashish, 4 grammi di marijuana e alcune piante in fase di essiccazione.