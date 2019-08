Piemonte: sostegno del governo per le Universiadi

Universiadi 2025 e Special Olympics 2025: il Governo è con la Regione per portare in Piemonte i giochi. E’ stata consegnata anche lettera per le Olimpiadi 2026.Il Governo italiano sarà dunque attivamente al fianco della Regione Piemonte per sostenere le sue candidature alla XXXII Universiade invernale del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025. E’ il risultato di un incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.Il Governo ha deciso di sostenere con delle lettere di appoggio entrambe le candidature.Nel corso dell’incontro la Regione ha anche consegnato una lettera in cui palesa la sua disponibilità a offrire i propri impianti per le Olimpiadi invernali del 2026.“ Con l’appoggio del Governo le nostre candidature diventano ancora più forti – afferma Ricca - Crediamo fermamente nell’importanza di portare sul territorio grandi eventi sportivi che possano generare turismo e sviluppo per le nostre valli.I nostri impianti sportivi, la nostra consolidata esperienza nell’organizzazione di gare e competizioni, sono un biglietto da visita che farà la differenza quando si dovrà decidere. Confidiamo nel successo e nel volano di sviluppo che conseguirà a questo impegno organizzativo”.