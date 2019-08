Liguria, treni soppressi: 'Ora circolazione  regolare'

Dopo l’improvvisa cancellazione di 23 treni regionali nella mattinata di venerdì 16 agosto in Liguria, causa di ritardi e disagi ai passeggeri diretti nelle località di mare, Ferrovie dello Stato comunica che “nel pomeriggio è tornata regolare l’offerta dei treni regionali”.Trenitalia spiega che “la momentanea e non prevedibile indisponibilità di risorse fra il personale di bordo ha comportato nella mattinata la cancellazione di 23 collegamenti regionali, di cui dieci sostituiti con autobus”.Pare che le cause della soppressione dei convogli siano state le assenze tra il personale di bordo per malattia e per congedi parentali dovuti alla nascita di figli.“Trenitalia ha garantito la mobilità in regione anche con l’aggiunta di fermate straordinarie ai treni in circolazione dopo le corse cancellate”, conclude il comunicato.