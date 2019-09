Muore d'infarto mentre gioca a calcio

Sta giocando a calcio insiema ad amici quando si accascia a terra per un malore. È morto così, lunedì sera intorno alle 22, un uomo di 65 anni. La tragedia si è consumata nell’impianto sportivo di via Enzo Ferrari a Pianezza (in provincia di Torino). Immediato ma putroppo inutile è stato l'intervento degli uomini del 118. Nonostante il massaggio cardiaco praticato per circa 30 minuti, non sono riusciti ad rianimare l’uomo. Il ha quindi constatato il decesso probabilmente per un arresto cardiocircolatorio.