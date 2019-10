Le nuove truffe telefoniche arrivano dalla Tunisia.I numeri da evitare hanno il prefisso +216, in particolare questi due: +216 28 915 036 e +216 28 914 685. Bastano pochissimi secondi per perdere molti euro dal proprio credito telefonico. In alcuni casi arriva addirittura un maxi addebito in bolletta. A quanto si apprende, la truffa consiste infatti in una telefonata di pochi squilli: se si risponde, oppure si richiama, possono essere scalati fino a 1,50 euro al secondo.