Non sono ancora chiare le cause che, quest'oggi (venerdì 25 ottobre), hanno portato a un incidente in via Monviso a Vercelli. Due automobili, entrambe alimentate a Gpl, si sono scontrate. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco provinciale che hanno messo in sicurezza i veicoli. Uno dei due conducente è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea per controlli.