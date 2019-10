Costanzana: ladri di piastrelle finiscono in manette

I carabinieri di Ronsecco hanno arrestato due uomini e una donna residenti a Trino. Sono accusati di furto aggravato in concorso.Le manette sono scattate ieri pomeriggio (giovedì 24 ottobre) quando sono stati sorpresi in una cascina abbandonata di Costanzana. Stavano staccando le piastrelle del pavimento in cotto antico utilizzando trapani a percussione. A quanto si apprende, il materiale sarebbe successivamente stato venduto altrove.Questa mattina (venerdì) è stato convalidato l'arresto - i tre si trovavano ai domiciliari - e il processo è stato fissato per il mese di dicembre. Per loro sarà anche richiesto un foglio di via obbligatorio per evitare che ritornino in futuro per commettere altri reati.