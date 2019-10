Non sono ancora chiare le cause che, quest'oggi, hanno portato all'incidente in via Montrigone a Borgsesia. Un'automobile si è ribaltata e ha terminato la sua corsa sul pendìo che costeggia la carreggiata. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo e dei volontari di Romagnano Sesia. L'automobilista è stato trasportato, dagli uomini del 118, al pronto soccorso.