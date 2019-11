Trapianto di cornea salva vista a bimba di 5 mesi

Una bimba di quasi cinque mesi ha ritrovato la vista grazie a un trapianto di cornea. L'operazione è stata eseguita all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.La piccola era affetta, fin dalla nascita, di un'opacita corneale diffusa. Secondo i medici della Romania, che l'avevano in cura, lei era inguaribile. In Italia è stata così sottoposta all'intervento - eseguito dal dal professor Raffaele Nuzzi e tecnicamente riuscito - con un metodo che riduce l'astigmatismo post operatorio e il rischio dell'occhio pigro. Non solo. L'operazione previene anche l'aumento della pressione oculare e preserva lo sviluppo e l'accrescimento dell'occhio nei primi anni di vita.