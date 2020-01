Santhià: esce di strada abbattendo un palo

Nella notte tra lunedì e martedì 14 gennaio è stato necessario l'intervento di una squadra permanente di vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, per mettere in sicurezza la zona dove una Renault Clio è uscita di strada in maniera autonoma.L'episodio è avvenuto sulla Sp54 nel territorio di Santhià. Le cause sono ancora in fase di accertamento: secondo le prime ricostruzioni, il giovane alla guida, che se l'è cavata con qualche escoriazione, ha perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva, abbattendo un palo Telecom e finendo la corsa su un fianco nel campo adiacente la carreggiata.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e illuminato l'area, in quanto vi era molta nebbia, durante i soccorsi al conducente da parte del personale 118.Sono intervenuti anche i carabinieri di Santhià per i rilievi del caso.