Roberto Rosso si affida al legale di Berlusconi e Andreotti

Roberto Rosso comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare il prossimo 15 aprile. E lo farà con al suo fianco l’ex avvocato di Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi. Nelle scorse ore è stata fissata la data davanti al gup per l’inchiesta sull’operazione Fenice, riguardante le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte. Rosso, ex assessore regionale all’Immigrazione e ai Diritti civili, è nel carcere delle Vallette di Torino dallo scorso 20 dicembre.