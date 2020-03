Coronavirus, Rianimazione: 'Costretti a selezionare i pazienti'

A fronte dell’attuale epidemia di nuovo Coronavirus e delle previsioni che “stimano un aumento dei casi di insufficienza respiratoria acuta potrebbe rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in Terapia intensiva. Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata in un’ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero di persone”.A scriverlo è la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva in un documento ufficiale diffuso agli organi di stampa. Per la Siaarti, la situazione che stiamo vivendo “è sostanzialmente assimilabile all’ambito della ‘medicina delle catastrofi’, per la quale la riflessione etica ha elaborato nel tempo molte concrete indicazioni per i medici e gli infermieri impegnati in scelte difficili”.“In una situazione così complessa – sottolinea ancora Siaarti - ogni medico può trovarsi a dover prendere in breve tempo decisioni laceranti da un punto di vista etico oltre che clinico: quali pazienti sottoporre a trattamenti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti i pazienti che arrivano, non tutti con le stesse chance di ripresa". Nel documento si privilegia la 'maggiore speranza di vita'.“Siamo costretti a creare terapie intensive in corridoio, nelle sale operatorie, nelle stanze del risveglio. Una delle sanità migliori, quella lombarda, è a un passo dal collasso”. Sono le parole di Antonio Pesenti, coordinatore dell’unità di crisi della regione Lombardia, rilasciate al Corriere delle Sera. Pesenti aggiunge: “Se la popolazione non capisce che deve stare a casa, la situazione diventerà catastrofica”.