Coronavirus, Piemonte: pronti 23 milioni per il commercio

: la Regione Piemonte mette sul piatto. "Sosterremo, recuperareremo, ricostruiremo e rafforzaremo le attività commerciali conche, mai come in questo momento,, non solo economico ma anche sociale" dice l'assessore Vittoria Poggio.la Regione ha già dato il via libera all’e dei finanziamenti dovuti agli enti e alle associazioni. Un’azione che permetterà di mettere subito. C'è poi la sospensione del pagamento delle rate dei mutui chehanno in corso con Finpiemonte per un importo complessivo di. E poi: il ricorso, dal 13 marzo, al Fondo di garanzia per aiutare (con) lein difficoltà a pagare gli interessi che hanno nei confronti delle banche e ad accedere a nuove forme di credito che potranno servire, ad esempio, a pagare gli stipendi dei dipendenti.come “si sta lavorando anche alla, con l'obiettivo di arrivare all'adozione di un Testo unico che dia una regolamentazione organica alla materia e rispondere alle mutate esigenze di".Per quanto riguarda il commercio si era già espressatramite il suo direttore,: ". E poi, dal punto di vista fiscale, il 2019 deve essere un 'anno in bianco' dal punto di vista delle tassazioni. Il 2020 dovrà essere quello dell’introduzione di una flat tax".Per l'Associazioneper cercare di affrontare l'emergenza innescata dalla pandemia del Coronavirus. La ricetta giusta che è anche: la proposta, estesa a tutto il Piemonte. L'obiettivo: un megafono per portare le esigenze delle realtà produttive nei palazzi della politica.. I 25 miliardi sono una 'massa' ancora troppo leggera che va implementata., per le attività che non rientrano nei settori di prima necessità,- sottolinea Barasolo - Ora c'è bisogno di sostegno.. È inopinabile. Il problema da questo punto di vista è duplice: sia economico che finanziario". Per questi motivi "ledevono essere prese anche dal: nel 2019 le tassazioni dovrebbero essere cancellate. In più bisognerebbe".