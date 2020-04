Coronavirus, il Sabato santo preghiera davanti alla Sindone

Verrà trasmessa in diretta sui canali televisivi (ancora da definire) e sui social l’iniziativa dell’Arcivescovo di Torino,Il Custode pontificiosi recherà a pregare davanti alla, nella cappella dove il Telo è custodito. Monsignor Nosiglia guiderà una liturgia di preghiera e contemplazione.Al termine della diretta tv, sui social il dialogo e la riflessione continueranno con l’intervento di esperti e voci di ‘testimoni’. La piattaforma social è realizzata con il contributo dellaLa regia delle immagini è a cura dell’équipe di“La preghiera davanti alla Sindone è, per la Chiesa, un modo per ricordare nella liturgia il Cristo morto, in attesa della risurrezione di Pasqua. Ma è anche, in questi giorni, la strada efficace per raccogliersi tutti, credenti e non,”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.la Sindone rimarrà nella teca in cui è custodita normalmente, ma. La novità è rappresentata dalla ‘diretta social’ “e le piattaforme che renderanno disponibili la diretta possono raggiungere l’intero pianeta”, viene spiegato.